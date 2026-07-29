Le Roi Mohammed VI a adressé, mercredi soir, un discours à la nation à l’occasion du 27e anniversaire de l’accession du souverain au Trône. Dans son discours, le Roi a souligné que la stabilité, l’industrialisation, la technologie et l’équité sociale et l’ouverture extérieure les piliers du succès du Maroc.

Le Roi Mohammed VI adresse un discours à la nation à l’occasion de la Fête du Trône (Texte intégral)

Voici le texte intégral du Discours Royal:

« Louange à Dieu, Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Cher peuple,

C’est avec une immense fierté et une profonde satisfaction que Nous célébrons aujourd’hui le vingt-septième anniversaire de Notre Accession au Trône.

Voilà vingt-sept ans que fut accomplie la volonté du Seigneur de Me confier la charge de présider à tes destinées. La mission est noble et la tâche immense.

En pleine résonance avec la Parole du Très-Haut : « Si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai certainement plus de faveurs », Nous Lui rendons grâce du bienfait qu’Il nous dispense en Nous guidant sur le chemin de la réussite pour combler tes attentes et répondre à tes préoccupations.

Jamais la poursuite d’une gloire personnelle, ni l’envie de consécration par le titre de « Leader continental ou international » n’ont été une fin pour Moi. En revanche, Mon unique souci a toujours été de M’acquitter au mieux de la responsabilité qui M’incombe de te servir, en veillant à ce que tous les Marocains puissent vivre dignement, en citoyens libres.

Aujourd’hui, l’examen de ce que nous avons réalisé ensemble M’inspire honneur et fierté au regard de l’importance des acquis et Me rend pleinement optimiste au sujet de l’avenir.

Plus qu’un mobile de satisfaction personnelle, ce bilan insuffle plutôt un sentiment gratifiant de confiance et de sérénité qui Nous donne de la force et Nous motive pour aller de l’avant et poursuivre notre entreprise.

Le résultat de notre action ne tient pas du hasard : il est bel et bien la conséquence d’une vision stratégique claire et d’une doctrine de pouvoir dont les maîtres-mots sont la prise d’initiative, le suivi rigoureux, l’autocritique constructive et la réelle volonté d’aborder l’avenir avec détermination et positivité.

Cher peuple,

Notre pays se trouve aujourd’hui à une étape-charnière de son processus de développement, où un idéal de confiance et d’optimisme doit l’emporter sur toute rhétorique susceptible de nourrir désespoir et frustration.

Ce qui rend le plus fier, c’est la sécurité et la stabilité qui règnent au Maroc, ainsi que le fonctionnement efficace des institutions publiques.

De fait, dans un contexte régional et international en proie à de nombreuses convulsions et à des tensions multiples, la stabilité politique et institutionnelle constitue une denrée rare et un atout d’une valeur inestimable.

Aujourd’hui, la stabilité est la variable-clé dans l’équation du développement au Maroc. Elle est aussi le capital stratégique qui fait la fierté du pays.

Cher peuple,

Pays à l’histoire millénaire, le Maroc puise sa force dans ses traditions ancestrales d’Etat-nation où les institutions remplissent leur rôle dans un esprit d’harmonie et de complémentarité. C’est pourquoi les réalisations se poursuivent avec l’efficacité requise, et que le pays réussit, par-delà les difficultés et les contraintes, à relever les défis.

A cet égard, le Maroc a su donner la mesure de son efficacité à travers la bonne organisation de manifestations continentales et internationales. Une telle maîtrise lui a valu des marques d’admiration et d’estime de par le monde, sans toutefois manquer de faire des envieux en certaines occasions.

En outre, le Maroc a fait montre d’une grande résilience face aux catastrophes et aux crises, comme cela a été notamment le cas lors de la gestion proactive des inondations qui ont touché le Gharb et le nord du pays.

A la faveur de la sécurité et de la stabilité ambiantes, associées à l’efficacité institutionnelle, les indicateurs positifs se multiplient dans tous les secteurs d’activité, confortant ainsi la dynamique d’émergence économique et sanctuarisant davantage la souveraineté nationale.

De fait, le taux de croissance s’est situé autour de 4,9% au titre de 2025, et il est attendu de réaliser un taux équivalent ou supérieur en 2026.

S’agissant d’agriculture, le Maroc a connu une importante pluviométrie et une bonne campagne agricole. De cette conjoncture favorable, le pays sort avec une sécurité hydrique et alimentaire plus renforcée.

Par ailleurs, comme en témoigne notamment l’évolution positive des indicateurs industriels, le Maroc a su consolider son statut de pôle attractif pour les investissements à vocation industrielle, touristique et financière.

De fait, les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, des énergies renouvelables et des industries agroalimentaires forment aujourd’hui des piliers essentiels du tissu productif national, tant pour leur aptitude à drainer des investissements qu’en raison de leur capacité à créer de la richesse et des emplois.

Aujourd’hui, le Maroc est devenu le premier exportateur automobile en Afrique, avec une capacité de production annuelle d’environ un million de véhicules. Aussi les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique ont-ils vu leur part se porter à plus de 40% du total des exportations du Maroc, devançant par là même la filière des phosphates.

En appui à cette tendance, Nous avons présidé en début d’année la cérémonie de lancement de nouvelles unités industrielles. Ainsi avons-Nous ouvert la voie pour que le Maroc fasse son entrée dans le cercle restreint des pays dotés des plus grands hubs spécialisés dans la fabrication des moteurs et des systèmes d’atterrissage des avions.

Par le développement d’un secteur intégré de batteries électriques, le Maroc atteste également sa capacité à anticiper les transformations technologiques à venir, à s’intégrer dans les chaînes de production liées aux industries stratégiques.

Portés par le même souffle d’innovation et de développement, des projets d’envergure sont en cours de réalisation afin que les énergies renouvelables deviennent un pilier de la sécurité énergétique et un levier d’attractivité pour les industries en quête d’une énergie compétitive et décarbonée.

En appui à cette stratégie ambitieuse, la déclinaison opérationnelle de « l’Offre Maroc hydrogène vert » s’est amorcée par l’attribution d’autorisations à un premier groupe de mégaprojets.

Cher peuple,

Dans un contexte international marqué par le retour du protectionnisme et par l’impératif de sécurisation des chaînes d’approvisionnement et de production, Nous avons érigé le renforcement de la souveraineté nationale et l’autosuffisance stratégique en axes majeurs du développement industriel.

Cette orientation trouve son illustration la plus éloquente dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiques qui couvrent désormais près de 80% des besoins nationaux.

D’un autre côté, l’installation d’une base industrielle et technologique de défense et de cybersécurité concourra, graduellement, à consolider la souveraineté en matière de défense et à générer des opportunités de développement, confortant ainsi le statut de puissance régionale qui échoit à notre pays dans ces filières.

Par ailleurs, le secteur touristique a réalisé, au cours de l’année 2025, une performance historique en accueillant près de 20 millions de visiteurs, incluant les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger.

Parallèlement à la promotion du secteur économique, Nous poursuivons le déploiement de multiples initiatives et de programmes de développement humain, notamment à travers la généralisation de la protection sociale. Notre but ultime est d’améliorer les conditions de vie des Marocains et d’instaurer la justice sociale et spatiale.

À cet égard, Nous insistons sur la nécessité d’une mise en œuvre efficiente des programmes de développement territorial intégré, tout en Nous assurant qu’ils englobent toutes les régions, sans exception aucune.

De surcroît, la dynamique de transformation économique et sociale exige la mobilisation de ressources financières d’une envergure inédite, dont l’essentiel doit provenir de financements domestiques.

C’est pourquoi Nous exhortons le secteur financier national à continuer à accompagner l’investissement et les grands projets et à élargir qualitativement l’accès aux financements, bancaires et non bancaires, destinés aux petites et moyennes entreprises, à l’innovation, à l’industrialisation et à l’exportation.

En outre, Nous aspirons à ce que le secteur financier se montre plus ouvert et plus novateur pour assurer une mobilisation optimale de l’épargne nationale, notamment institutionnelle, et redynamiser les marchés financiers. Un coup d’accélérateur sera ainsi donné à la dynamique de développement du Maroc émergent.

Cher peuple,

Nous sommes parvenu, avec l’aide du Seigneur, à consolider la position du Maroc en tant qu’acteur international crédible, respecté et écouté.

En effet, le Royaume s’affirme aujourd’hui comme un opérateur économique de premier plan et un associé sollicité pour être partie prenante à des partenariats nouveaux, équilibrés et tournés vers l’avenir.

Fort de ces statuts, il est désormais en mesure d’interpeller l’ensemble de ses partenaires en toute confiance et transparence et de formuler, s’agissant des différentes questions bilatérales et des grandes problématiques internationales, des offres de partenariat constructives et des initiatives de coopération prometteuses.

Agissant avec engagement et responsabilité, notre pays a fait également le choix de diversifier ses partenariats afin de renforcer ses capacités et d’en accroître la portée dans tous les domaines.

Cher peuple,

Ces acquis économiques et sociaux engrangés transcendent les mandats gouvernemental et parlementaire. Ils sont, en effet, le fruit d’une dynamique cumulative vertueuse, étalée sur des années de suite et favorisée par les orientations stratégiques de notre pays et la pertinence de ses choix majeurs.

Nous formons le vœu qu’au lendemain des prochaines législatives et de l’émergence consécutive d’un nouveau gouvernement, s’amorce un nouveau cycle dans notre trajectoire de développement, dont les maîtres-mots seront la préservation des acquis et la poursuite des projets et des réformes d’envergure.

Cher peuple,

La célébration de la Glorieuse Fête du Trône est l’occasion pour Nous d’exprimer à nouveau Notre fierté et l’estime que Nous portons à Nos Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à l’Administration territoriale, à la Sûreté nationale, aux Forces Auxiliaires et à la Protection civile, toutes composantes confondues, pour leur dévouement et leur mobilisation constante, sous Notre commandement, à défendre l’unité nationale et à préserver la sécurité et la stabilité du pays.

A cet égard, Nous nous remémorons avec une profonde déférence le souvenir des valeureux martyrs de la Nation, au premier rang desquels Notre Auguste Grand-Père, feu Sa Majesté le Roi Mohammed V et Notre Illustre Père, feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu les ait en Sa sainte miséricorde.

Citons enfin, en guise de conclusion, le Verset qui décrète : « Dieu ne lèse pas les gens bienfaisants ».

Wassalamou alaikoum wa rahmatoullah wa barakatouh ».