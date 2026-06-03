Le Maroc choisi pour occuper le premier siège lors de la 81è Assemblée générale de l’ONU en septembre

Le Maroc a été sélectionné lors d’un tirage au sort effectué, conformément à la pratique au sein de l’Assemblée générale, par le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lors d’une session plénière de cette instance chargée de l’élaboration des politiques de l’organisation multilatérale.

A cet égard, le porte-parole du SG de l’ONU, Stéphane Dujarric, s’est réjoui de la sélection du Maroc pour occuper le premier siège lors de la prochaine session de l’Assemblée générale.

Le Secrétaire général vient de choisir « le nom du pays qui occupera le premier siège dans la salle de l’Assemblée générale » de l’ONU lors de sa prochaine session. Il s’agit du Maroc », a déclaré le responsable onusien lors d’un point de presse.

Au cours de la session plénière, il a été procédé également à l’élection du président de la 81è session de l’Assemblée générale, en l’occurrence le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh, Khalilur Rahman.

Les Etats membres ont en outre procédé à l’élection des pays devant assumer la vice-présidence de cette session de l’AG de l’ONU. Parmi ces pays figurent les Etats-Unis, l’Afghanistan, la Chine, le Royaume Uni, la Russie, la France, l’Egypte et le Gabon.

Rassemblant tous les États membres, l’Assemblée générale des Nations Unies offre un espace de discussion multilatéral pour débattre de l’ensemble des thèmes couverts par la Charte onusienne. Chacun des 193 États membres des Nations Unies dispose d’un vote égal.

Elle procède également à la nomination du Secrétaire général, sur recommandation du Conseil de sécurité, à l’élection des membres non permanents de ce Conseil, ainsi qu’à l’approbation du budget des Nations Unies.