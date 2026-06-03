L’Australie et les Îles Salomon ouvrent la voie à un traité bilatéral global

L’annonce a été faite à l’occasion de la visite du Premier ministre salomonais Matthew Wale, élu le mois dernier, qui a choisi l’Australie pour son premier déplacement officiel à l’étranger depuis son entrée en fonction.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a indiqué que le futur accord répondait à une demande formulée par les Îles Salomon et visait à porter la relation bilatérale à un niveau supérieur à travers un cadre de coopération plus structuré et plus ambitieux.

« Nous nous sommes engagés aujourd’hui à élever notre relation bilatérale », a déclaré M. Albanese lors d’une conférence de presse conjointe, précisant que cet engagement se traduirait par la négociation d’un nouveau traité global.

M. Wale a, pour sa part, qualifié l’Australie d' »amie » des Îles Salomon, soulignant le caractère durable des liens unissant les deux pays.

Cette initiative marque un nouveau jalon dans le rapprochement engagé par Canberra avec plusieurs États insulaires du Pacifique, une région dont l’importance stratégique ne cesse de croître.

Situé à environ 1.600 kilomètres au nord-est de l’Australie, l’archipel des Îles Salomon est devenu ces dernières années un enjeu majeur des équilibres géopolitiques dans le Pacifique, à la faveur du renforcement de ses relations avec la Chine.

L’élection de Matthew Wale a été suivie avec attention dans la région. Le nouveau Premier ministre est considéré comme plus réservé que son prédécesseur à l’égard du rapprochement avec la Chine, même s’il a affirmé vouloir préserver des relations constructives avec l’ensemble des partenaires de l’archipel.

Fortes d’une population d’environ 850.000 habitants, les Îles Salomon bénéficient d’importants programmes d’assistance économique australiens tout en entretenant une coopération croissante avec la Chine, notamment dans le domaine des infrastructures.

Canberra multiplie depuis plusieurs années les initiatives diplomatiques et économiques dans le Pacifique Sud afin de consolider ses partenariats régionaux. Des accords de coopération renforcée ont déjà été conclus avec plusieurs États insulaires, tandis que d’autres discussions sont en cours avec des pays de la région.

Le Vanuatu et les Fidji ont ainsi indiqué être proches de finaliser des arrangements similaires avec l’Australie, illustrant la volonté de Canberra d’ancrer durablement sa présence dans un espace devenu l’un des principaux théâtres de compétition stratégique en Indo-Pacifique.