Espagne : Lionel Messi lauréat du Prix Princesse des Asturies des Sports

Le jury de cette distinction, présidé par la nageuse paralympique espagnole Teresa Perales, a retenu le joueur de l’Inter Miami parmi 27 candidatures issues de 12 nationalités, saluant « son talent exceptionnel, sa trajectoire sportive remarquable et son engagement en faveur de l’accès à l’éducation ».

Dans les motivations de son choix, le jury souligne que l’attaquant argentin, qui fêtera ses 39 ans le 24 juin, « a su gagner le respect et l’admiration par sa constance, son humilité et son sens du collectif ».

Champion du monde avec l’Argentine en 2022 et octuple Ballon d’Or, Messi évolue depuis 2023 sous les couleurs de l’Inter Miami, après avoir marqué de son empreinte l’histoire du FC Barcelone (2004-2021) et évolué au Paris Saint-Germain (2021-2023).

Avec le club catalan, il a remporté notamment quatre Ligues des champions, dix titres de Liga et sept Coupes du Roi. Lors de son passage au PSG, il a ajouté deux titres de Ligue 1 et une Supercoupe de France à son palmarès, avant de s’illustrer aux États-Unis avec plusieurs trophées nationaux.

Lionel Messi rejoint ainsi le cercle des grandes figures du sport mondial distinguées par ce prix, parmi lesquelles Serena Williams, Lindsey Vonn, Pau et Marc Gasol ou encore Rafael Nadal.

Attribué par la Fondation Princesse des Asturies, ce prix récompense des parcours sportifs exemplaires contribuant à la promotion du sport et de ses valeurs humaines.

La cérémonie de remise des prix se tiendra en octobre prochain au Théâtre Campoamor d’Oviedo, en présence du Roi Felipe VI, de la Reine Letizia et de la Princesse des Asturies.