Népal : un guide retrouvé vivant six jours après sa disparition dans l’Everest

Le grimpeur a été retrouvé dans la matinée par une équipe du « Sagarmatha Pollution Control Committee », chargé notamment de la collecte des déchets abandonnés par les expéditions sur le plus haut sommet du monde, culminant à 8.849 mètres, a déclaré à la presse Pemba Sherpa, de la compagnie 8K Expeditions chargée de secours.

Le guide a ensuite été évacué par hélicoptère vers un hôpital de Katmandou, a-t-il précisé, sans fournir de détails sur son état de santé.

Grimpeur expérimenté, Hillary Dawa Sherpa avait atteint le sommet de l’Everest le 29 mai aux côtés d’un alpiniste britannique, avant de disparaître le lendemain lors de la descente entre le camp 4 et le camp 3.

Leur ascension était l’une des toutes dernières de la saison de printemps, marquée par une affluence record sur l’Everest. Selon le département népalais du tourisme, plus d’un millier d’alpinistes ont atteint le sommet cette année.

Plusieurs records ont également été battus, dont celui du plus grand nombre d’ascensions en une seule journée, avec 275 personnes le 21 mai, ainsi que celui du nombre de permis délivrés à des étrangers, au nombre de 494.

Cinq grimpeurs, deux indiens et trois népalais, ont déjà trouvé la mort cette année sur les pentes de l’Everest.

En 2023, saison la plus meurtrière jamais enregistrée sur le sommet, 18 personnes avaient péri.