Washington entend privilégier les fournisseurs américains dans l’industrie de la défense

Le président américain, Donald Trump, a signé lundi un décret visant à encourager l’industrie de la défense à privilégier les entreprises américaines pour ses approvisionnements. L’objectif est de sécuriser les chaînes d’approvisionnement contre des menaces physiques, cybernétiques ou économiques.

Ce décret concerne notamment des composants, logiciels et minéraux critiques indispensables à la fabrication de systèmes d’armement, de semi-conducteurs, de batteries pour véhicules électriques et d’autres technologies stratégiques. À partir du 1er janvier, le Pentagone n’accordera plus d’autorisation aux entreprises souhaitant importer ces matériaux, sauf si elles prouvent qu’elles n’ont pas pu trouver de fournisseurs américains.

Cette mesure s’inscrit dans un contexte où les États-Unis et l’Union européenne cherchent à diversifier leurs sources d’approvisionnement en minéraux critiques et à réduire leur dépendance à la Chine, qui joue un rôle majeur dans la chaîne de valeur mondiale de ces ressources.

Considérant cette problématique comme un enjeu économique, industriel et sécuritaire, Washington et Bruxelles ont conclu fin avril un accord de principe pour renforcer leur coopération dans la production, la transformation et l’approvisionnement en minerais critiques.

Les minéraux critiques regroupent des matières premières essentielles aux industries de haute technologie, telles que le cobalt, le nickel, le manganèse, le graphite, le lithium et les terres rares.