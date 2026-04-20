France : neutraliation d’une bombe de la Seconde Guerre mondiale à Colombes au nord du Paris

Plus d’un millier d’habitants de Colombes, une ville située dans la région parisienne, ont été évacués dimanche afin de permettre la neutralisation d’une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale. Cet engin explosif a été détruit par une explosion contrôlée en sous-sol.

La bombe, découverte lors de travaux dans la commune, mesurait un peu plus d’un mètre de long, sans empennage, avait un diamètre de 33 centimètres et pèse 225 kg. Initialement, une tentative de désamorçage manuel a été effectuée, mais celle-ci a été jugée trop délicate et n’a pas pu être complétée, selon les informations relayées par les médias et les autorités.

Les démineurs ont donc décidé de procéder à une destruction sur place. La bombe a été enterrée dans une fosse spécialement conçue, renforcée par des structures en bois et des parois en béton pour contenir l’onde de choc. Un dispositif de recouvrement important a également été mis en place afin de limiter les effets de l’explosion.

Il est courant en France de découvrir des obus et des bombes datant de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, surtout dans les zones qui ont été anciennement bombardées. Ces engins, souvent retrouvés lors de chantiers, demeurent dangereux malgré le temps écoulé. Leur neutralisation est effectuée par des démineurs spécialisés, avec plusieurs centaines d’interventions réalisées chaque année, principalement dans le nord et l’est du pays.

La semaine dernière, quatre obus allemands datant de la Première Guerre mondiale, dont certains étaient encore chargés, ont été évacués de la citadelle de Belfort, située dans l’est de la France.