Tensions au Moyen-Orient : les prix du pétrole repartent à la hausse

Les prix du pétrole ont connu un rebond significatif lundi lors des échanges en Asie, annulant en grande partie la baisse observée en fin de semaine précédente, alors que le regain de tensions au Moyen-Orient ravivait les inquiétudes concernant l’approvisionnement mondial en brut.

À 00h45 GMT, le baril de West Texas Intermediate (WTI), référence américaine, affichait une hausse de 7,39 % à 90,05 dollars, tandis que le Brent de la mer du Nord, référence mondiale, progressait de 6,06 % pour atteindre 95,86 dollars.

Cette hausse fait suite à une semaine où l’espoir d’un apaisement diplomatique entre Washington et Téhéran avait temporairement détendu les marchés pétroliers, entraînant une baisse des prix.

Cependant, l’optimisme constaté en fin de semaine dernière s’est rapidement estompé avec le retour des tensions.

Dimanche, le président américain, Donald Trump, a déclaré que la marine américaine avait ouvert le feu sur un cargo battant pavillon iranien dans le golfe d’Oman et en avait pris le contrôle.

Il a également annoncé qu’une délégation américaine se rendrait lundi au Pakistan pour relancer les négociations avec l’Iran, en précisant qu’il proposait à Téhéran un “accord raisonnable”. En cas de refus de la part de l’Iran, il a ajouté que “les États-Unis détruiraient toutes les centrales électriques et tous les ponts en Iran”.

Sur les marchés boursiers, l’ambiance restait globalement positive en Asie, malgré la montée des prix de l’énergie.

À Tokyo, l’indice Nikkei a progressé de 0,80 % pour atteindre 58.951 points, tandis que le Topix a gagné 0,65 %. À Séoul, le Kospi a augmenté de 0,52 %, tandis que la Bourse de Sydney a enregistré une baisse de 0,40 %.

Sur le marché des changes, le dollar a connu une hausse de 0,19 % par rapport au yen, s’établissant à 158,96 yens pour un dollar.

Enfin, l’or, traditionnellement recherché en période d’incertitude, a vu son prix diminuer de 1,45 %, s’établissant à 4.762 dollars l’once.