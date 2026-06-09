8ème edition du Tournoi International de Water polo de la ville de Rabat

La Fédération Royale Marocaine de Natation en collaboration avec l’Union Sportive des Cheminots du Maroc (U.S.C.M.), sont fiers d’annoncer la tenue de la 8ème édition du Tournoi International de Water-Polo de la ville de Rabat, du 11 au 13 juin 2026 sous le thème « Le développement par la Formation des Jeunes ».

Cet évènement de grande envergure internationale est le fruit de la collaboration entre la Fédération Royale Marocaine de Natation (F.R.M.N.) et l’Union Sportive des Cheminots du Maroc (U.S.C.M) sous l’égide du Ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Le Tournoi International de Water-polo de la Ville de Rabat est le seul événement du genre organisé au Maroc dans cette discipline. Ce tournoi vise à développer le Water-polo dans notre pays à travers un programme de rencontres réunissant les meilleurs clubs du Maroc à des sélections étrangères, invitées pour l’occasion.

Il ambitionne également de vulgariser ce sport auprès du public marocain en général et des plus jeunes en particulier afin d’en étendre la pratique, et de le faire gagner en visibilité.

Lancé en 2016, ce tournoi connaît une progression constante et constitue aujourd’hui une référence continentale dans la discipline. Le club USCM a déjà organisé avec succès sept éditions de cette manifestation sportive internationale et se trouve actuellement en phase de préparation de la 8ᵉ édition.

L’engouement pour ce tournoi est manifeste puisqu’il a accueilli depuis la première édition plus d’une dizaine d’équipes internationales de renommée venant de Canada, Hongrie, Croatie, Espagne, Tunisie et France.

La conférence de presse de présentation se déroulera ce mercredi 10 juin à 17h dans la salle polyvalente du club de l’U.S.C.M. sise, 1 Avenue Mohamed Triki, Agdal, Rabat.

Cet évènement est une occasion unique pour les joueurs marocains de se confronter à des équipes venues de différents horizons et de se mesurer à des adversaires de haut niveau.

La F.R.M.N. est convaincue que cet évènement sera un succès et espère que cette édition du Tournoi contribuera à promouvoir davantage ce sport et encourager une plus grande participation des jeunes et de la gent féminine dans les années à venir.

D’ailleurs, et suite au lancement de tournoi international des jeunes depuis 2025, plusieurs clubs nationaux à l’instar de l’USCM de Rabat, ou encore du Salam Natation Fès, ont mis en place des écoles d’apprentissage du Water-Polo afin d’initier les plus jeunes, et d’étendre la pratique au niveau de notre pays en accompagnant la stratégie de développement initiée par la Fédération Royale Marocaine de Natation (F.R.M.N.).

Le public marocain sera très certainement au rendez-vous pour cette fête, et appréciera à sa juste valeur, la performance de nos différents athlètes ! L’entrée est gratuite.