Le Maroc accélère sa transformation en hub stratégique entre l’Afrique et l’Europe (Atlantico)

Le Maroc accélère sa transformation en plateforme stratégique entre l’Afrique et l’Europe, consolidant une position qui, ces dernières années, s’est progressivement affirmée bien au-delà de son environnement régional, écrit vendredi le portail italien Atlantico.

Deux évolutions récentes illustrent clairement cette dynamique, indique le média, citant l’adhésion des États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au projet du Gazoduc Africain Atlantique Nigeria-Maroc et les résultats du World Investment Report 2026 de la CNUCED, qui placent le Maroc parmi les économies africaines les plus performantes en matière d’investissements directs étrangers.

La signature de l’Accord intergouvernemental sur le gazoduc Nigeria-Maroc constitue une étape décisive pour une infrastructure appelée à redessiner les équilibres énergétiques de l’Afrique de l’Ouest, note le portail.

Porté par le Roi Mohammed VI et l’ancien président nigérian Muhammadu Buhari, avec le soutien renouvelé de l’actuel président Bola Ahmed Tinubu, ce projet ne se limite pas à une infrastructure énergétique, observe Atlantico, expliquant que cet ouvrage représente un véritable corridor d’intégration économique destiné à stimuler le développement industriel, l’emploi et la sécurité énergétique sur l’ensemble de la façade atlantique africaine.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre plus large de la Vision atlantique lancée sous l’impulsion royale, et visant à renforcer les connexions entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques à travers les infrastructures, le commerce et l’énergie. Dans cette perspective, le Maroc s’affirme comme un pont entre le continent africain et le marché européen, en valorisant sa position géographique et sa stabilité institutionnelle, souligne le média.

Cette stratégie se confirme également sur le plan économique, poursuit la même source, soulignant les solides résultats de l’économie marocaine.

Ces résultats reflètent une politique industrielle poursuivie de manière constante depuis plusieurs années, fondée sur la diversification de l’appareil productif et le développement de secteurs à forte valeur ajoutée, explique le portail.

Atlantico passe également en revue la croissance des entreprises marocaines et leur projection à l’international, en particulier en Afrique.

L’ensemble de ces éléments met en évidence une stratégie cohérente, indique la publication, relevant que les grandes infrastructures comme le Gazoduc Africain Atlantique renforcent l’intégration physique entre l’Afrique et l’Europe.

Et de souligner que la progression des investissements et le développement de filières industrielles de pointe consolident le rôle du Maroc en tant que plateforme industrielle, logistique et énergétique.

Dans un contexte international marqué par la concurrence géopolitique et la recomposition des chaînes de valeur mondiales, le Maroc entend transformer durablement sa position géographique en avantage stratégique et s’affirmer comme l’un des principaux pôles économiques de l’espace euro-africain, conclut Atlantico.