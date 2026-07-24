UE : « Pas de problème d’approvisionnement » selon le Groupe de coordination pour le pétrole

Le Groupe de coordination pour le pétrole de l’Union européenne, réuni jeudi, a assuré qu' »il n’y a pas de problème d’approvisionnement à ce stade », malgré les tensions au Moyen-Orient et les perturbations autour du détroit d’Ormuz.

Réunissant des experts de la Commission européenne, des Etats membres, de l’industrie pétrolière, de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et de l’OTAN, le Groupe a confirmé que la demande européenne en pétrole brut et en produits pétroliers « peut continuer à être satisfaite grâce aux stocks commerciaux et aux approvisionnements alternatifs provenant des marchés mondiaux ».

Le Groupe a toutefois mis en garde contre les conséquences possibles d’une prolongation du conflit au Moyen-Orient, qui pourrait « avoir un impact significatif dans les semaines et les mois à venir » et contribuer à un resserrement des marchés pétroliers.

L’Exécutif européen a indiqué à l’issue de cette réunion qu’il continuera à évaluer les conséquences globales de la situation au Moyen-Orient sur l’Union européenne, à soutenir des actions coordonnées si nécessaire et à maintenir un dialogue régulier avec les Etats membres, l’AIE et les acteurs du marché.