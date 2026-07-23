Rubio annonce une nouvelle politique mondiale de restriction des visas

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a annoncé une nouvelle politique de restriction de visas visant les étrangers soutenant des groupes qualifiés de « terroristes d’extrême gauche ».

Une politique de visas ciblant l' »extrême gauche »

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a annoncé une nouvelle politique mondiale de restriction des visas, visant les ressortissants étrangers soupçonnés de soutenir ou de faciliter des groupes qu’il qualifie de « terroristes d’extrême gauche violents ». L’annonce est intervenue lors d’un sommet international sur le contreterrorisme organisé à Washington, réunissant des représentants de plus de 60 pays.

« Des ennemis de notre civilisation »

« Aujourd’hui, le département d’État impose de nouvelles restrictions de visas afin d’empêcher les terroristes d’extrême gauche d’entrer dans notre pays. Les étrangers qui financent, incitent ou aident et encouragent les terroristes d’extrême gauche sont des ennemis de notre civilisation. Ils ne sont pas les bienvenus aux États-Unis », a écrit Marco Rubio dans un message publié sur X. Le département d’État applique ces restrictions en vertu de la section 212(a)(3)(C) de la loi sur l’immigration et la nationalité.

Financement, incitation, sabotage économique visés

La politique s’applique aux ressortissants étrangers accusés de financer le terrorisme, d’inciter à la violence, d’apporter une aide à des organisations violentes, de participer à des actes de sabotage économique ou de fournir un soutien logistique à des groupes cherchant à faire avancer des objectifs politiques par la force.

Antifa explicitement visé

Marco Rubio a explicitement cité le mouvement Antifa parmi les réseaux coordonnant leurs actions à l’échelle internationale, affirmant que ses militants « voyagent à travers l’Europe et les Amériques pour participer aux attaques les uns des autres, faire circuler propagande, formation, matériel et informations de ciblage via des canaux chiffrés partagés, en passant par des réseaux souterrains de planques, et financent et soutiennent leurs opérations grâce à des fonds transnationaux ».

Une nouvelle stratégie antiterroriste qui exclut l’extrême droite

Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la stratégie antiterroriste 2026 des États-Unis, dévoilée en mai, qui identifie trois menaces principales pour le pays : le terrorisme islamiste, le narcoterrorisme et l' »extrémisme violent d’extrême gauche, incluant les anarchistes et les antifascistes ». Cette stratégie ne mentionne en revanche pas la violence d’extrême droite, néonazie ou suprémaciste blanche parmi ses priorités antiterroristes.

Deux cartels mexicains également désignés organisations terroristes

Le même jour, Marco Rubio a annoncé la désignation de deux cartels mexicains supplémentaires, le cartel de Juárez et Los Viagras, comme organisations terroristes étrangères et terroristes mondiaux spécialement désignés, dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic.