Paris qualifie les attaques houthies contre des pétroliers saoudiens d' »irresponsables »

Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a qualifié d' »irresponsables » les attaques des rebelles houthis contre deux pétroliers saoudiens en mer Rouge, y voyant une « grave escalade ».

Une condamnation ferme de Paris

Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a affirmé que les attaques houthies contre des pétroliers saoudiens sont irresponsables et constituent une grave escalade.

Deux pétroliers visés par des missiles et des drones

Les Houthis du Yémen, soutenus par Téhéran, ont revendiqué jeudi une attaque aux missiles et aux drones contre deux pétroliers saoudiens en transit en mer Rouge. Le groupe a écrit sur Telegram avoir « mené une opération militaire d’envergure visant deux pétroliers saoudiens qui ont violé le blocus », identifiant les navires comme l’Encelia et le Layla. L’agence britannique de sécurité maritime UKMTO a signalé qu’un pétrolier avait été touché par un projectile près de la ville saoudienne d’Al-Shuqaiq, provoquant un incendie à bord, combattu par l’équipage. Aucun blessé ni dégât environnemental n’a été signalé. Selon l’agence iranienne Tasnim, le navire visé transportait près de 500.000 barils de pétrole brut.

Un blocus maritime annoncé lundi

Les Houthis avaient annoncé lundi l’entrée en vigueur immédiate d’un blocus maritime contre l’Arabie saoudite, marquant la plus forte escalade entre les deux camps depuis la trêve conclue en 2022. Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, avait présenté cette mesure comme une riposte au blocus imposé, selon les Houthis, par l’Arabie saoudite aux ports et aéroports contrôlés par le mouvement, citant notamment l’attaque de l’aéroport de Sanaa. « Tout acte insensé commis par l’ennemi saoudien, quelle que soit l’ampleur de l’escalade, se heurtera à une escalade globale et décisive », avait-il averti.

L’UE dénonce une attaque « inacceptable »

L’Union européenne a également dénoncé une attaque « inacceptable », la cheffe de la diplomatie de l’UE, Kaja Kallas, exhortant les Houthis à « cesser immédiatement toute action mettant en danger le transport maritime international et la vie des marins ». Elle a qualifié les menaces houthies de blocus maritime de « menace directe pour la stabilité régionale » et d' »escalade dangereuse ».

Trump menace d’une « punition militaire majeure »

Donald Trump a de son côté menacé les Houthis et l’Iran d’une « punition militaire majeure » dans une publication sur son réseau Truth Social. « S’ils recommencent, les États-Unis tiendront l’Iran pour responsables (…) et une punition militaire majeure sera infligée à l’Iran et, bien sûr, aux Houthis », a assuré le président américain.

Bab el-Mandeb, nouveau front de la guerre régionale

Cette escalade fait redouter l’extension du conflit à un nouveau corridor maritime vital, le détroit de Bab el-Mandeb, par lequel transite environ 12% du commerce mondial et un quart du commerce mondial de conteneurs. Au moins neuf pétroliers ont changé de cap après l’annonce du blocus houthi, selon des données maritimes, dont trois navires ayant chargé du pétrole au terminal saoudien de Yanbu.