Décès d’Abderrahim Fakir à Bologne : Le CCME publie un communiqué sur l’avancement des démarches.

À la suite du décès d’Abderrahim Fakir à Bologne, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) a publié un communiqué indiquant avoir engagé un travail de documentation et de suivi juridique de l’affaire. L’organisme s’associe à la douleur de la famille, salue l’action de la diplomatie marocaine et suit l’évolution des enquêtes médicales et judiciaires menées par les autorités italiennes.

Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) a réagi officiellement au décès d’Abderrahim Fakir, survenu dans la ville de Bologne, en Italie. L’institution indique avoir entrepris un travail de rassemblement et de vérification des faits, ainsi que leur qualification juridique au regard de la législation italienne et du droit international. Ce travail repose sur le suivi de la presse internationale et sur des échanges avec des acteurs associatifs, des juristes, des chercheurs et des responsables des centrales syndicales italiennes (CGIL et CISL).

Dans son communiqué, le CCME présente ses condoléances à la famille du défunt et prend acte des déclarations de sa nièce, Yossra Fakir, exprimées lors d’un rassemblement à Bologne en présence du maire de la ville, appelant à l’établissement de la vérité et de la justice. Le Conseil salue également les démarches entreprises par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ainsi que par l’Ambassade du Royaume du Maroc en Italie.

Sur le plan de la procédure, le CCME note la réalisation de l’autopsie ce mercredi 22 juillet à l’Institut de médecine légale de Bologne par une équipe pluridisciplinaire et reste dans l’attente de ses résultats. L’institution suit les investigations menées par les magistrats italiens, qui portent notamment sur la durée de l’immobilisation en position ventrale du défunt, le respect de la circulaire du ministère italien de l’Intérieur de mai 2026 relative aux difficultés respiratoires des personnes immobilisées, et le délai d’intervention des secours médicaux. Le CCME indique qu’il continuera de suivre les développements de l’enquête judiciaire.