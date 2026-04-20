L’Espagne franchit le cap des 22 millions de passagers internationaux à fin mars

Pour le seul mois de mars, le nombre de passagers a atteint 8,6 millions, en progression de 6,6% par rapport à la même période de l’année précédente. Au total, 85,7% des passagers provenaient de l’Europe, en hausse de 7,3%, tandis que le continent américain a représenté 9,5% des flux, avec une progression de 7,6%. L’Asie, qui pèse 1,7% du total, a en revanche enregistré un recul notable de 36,3%.

Les compagnies à bas coût ont assuré 60% des déplacements, affichant une augmentation de 9,7%, contre une progression plus modérée de 2,4% pour les compagnies traditionnelles.

Les arrivées de passagers ont progressé en mars pour la majorité des principaux marchés émetteurs, à l’exception de la France. Les hausses les plus marquées ont été observées pour la Pologne et l’Irlande, ainsi que pour les États-Unis, qui confirment leur tendance positive.

Dans le cadre de la diversification des marchés, la Chine, la Corée du Sud et le Brésil se distinguent par une augmentation des arrivées, tandis que les Émirats arabes unis, le Qatar et Israël enregistrent une baisse, en lien avec le contexte géopolitique au Moyen-Orient.

Le Royaume-Uni demeure le premier marché émetteur avec environ 1,8 million de passagers, représentant 20,8% du total des arrivées, en hausse de 10,9% en rythme annuel. Les îles Canaries constituent la principale destination des touristes britanniques, suivies de la Communauté valencienne et de l’Andalousie.

L’Allemagne arrive en deuxième position avec 1,1 million de passagers (13,2% du total), enregistrant une forte progression de 32%, notamment grâce aux Baléares et à l’Andalousie. De son côté, l’Italie représente 10,5% des flux (896.805 passagers), en hausse de 5%, bénéficiant à la majorité des régions, à l’exception des Canaries et de la Cantabrie.

La France, qui pèse 6,7% des arrivées, enregistre une baisse de 1,4%, affectant principalement la Communauté de Madrid et la Catalogne, tandis que l’Andalousie, la Galice et les Baléares affichent une évolution positive. Les Pays-Bas représentent 4,5% des flux, avec une légère hausse de 0,6%, portée notamment par la région andalouse.

Au niveau des destinations, la Communauté de Madrid arrive en tête avec 25,4% des arrivées, suivie de la Catalogne (20,3%) et des Canaries (18,7%).

S’agissant des infrastructures aéroportuaires, Aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas demeure le principal hub avec 2,1 millions de passagers (+3,8%), tandis que l’aéroport de Séville enregistre la plus forte croissance, avec une hausse de 15,9%, conclut la même source.