Quand la souveraineté devient un mot incertain à l’ère de l’intelligence artificielle

À mesure que les États cherchent à affirmer leur autonomie numérique, le terme de « souveraineté » s’impose comme une évidence. Mais dans un environnement technologique dominé par quelques acteurs mondiaux, cette évidence mérite d’être interrogée : de quoi parle-t-on réellement ?

À Marrakech, lors de GITEX Africa 2026, le mot revenait partout. Dans les échanges consacrés à l’intelligence artificielle, il semblait aller de soi : souveraineté des données, souveraineté des infrastructures, souveraineté des capacités de calcul. Le vocabulaire était stabilisé. L’ambition aussi. À mesure que l’IA devient un levier de puissance, chaque pays serait appelé à construire la sienne.

Pourtant, au détour d’un échange, une dissonance a affleuré. Un industriel marocain engagé dans le déploiement concret de systèmes d’intelligence artificielle a laissé entendre, en substance, qu’il devenait de plus en plus difficile d’employer ce terme sans précaution. L’objection n’avait rien d’idéologique. Elle exprimait plutôt un doute de praticien : que vaut encore le mot « souveraineté » lorsqu’une large part des briques décisives — puces, cloud, modèles, couches logicielles — demeure conçue, produite ou opérée ailleurs ?

La remarque n’épuisait pas le débat. Mais elle en révélait la faille. Car le mot « souveraineté » ne circule plus dans un vide politique. Il s’inscrit désormais dans un écosystème industriel structuré, où chaque composant, du semi-conducteur au modèle de fondation, relève d’une chaîne de valeur mondialisée. Dans ce contexte, ce qui se présente comme une stratégie d’autonomie peut aussi prendre la forme d’une dépendance mieux équipée.

Le problème n’est pas que les États parlent de souveraineté. Le problème est que le mot lui-même se déplace. Il ne désigne plus seulement un horizon politique. Il tend aussi à devenir une catégorie de marché. Ce qui relevait hier de l’autonomie stratégique se décline désormais en offres, en services, en architectures, en promesses industrielles prêtes à l’emploi. La souveraineté n’a pas disparu. Elle risque simplement de changer de propriétaire.

Le Maroc n’échappe pas à cette tension. Il a raison d’investir dans ses infrastructures, de renforcer ses compétences, de structurer ses écosystèmes de recherche et d’innovation. Ces efforts sont indispensables. Ils constituent la base de toute politique crédible. Mais ils ne suffisent pas à épuiser la question. Car les couches les plus décisives de l’écosystème mondial de l’intelligence artificielle — semi-conducteurs avancés, cloud hyperscale, grands modèles de fondation, standards logiciels — demeurent largement contrôlées hors des frontières nationales.

Cela ne condamne pas l’ambition marocaine. Cela oblige seulement à mieux distinguer les niveaux. Il existe d’abord une souveraineté infrastructurelle : centres de données, puissance de calcul, cybersécurité, chaînes techniques, capacités locales. Elle est nécessaire, coûteuse, progressive. Mais il existe aussi une autre souveraineté, moins visible et peut-être plus décisive : celle qui porte sur les usages, les priorités, les corpus, les langues, les normes de confiance et les finalités.

Souveraineté du sens, pas d’illusion

Car posséder ou louer des infrastructures ne suffit pas à gouverner ce qu’elles produisent. Un pays peut déployer des systèmes performants et rester dépendant dans l’essentiel : la manière dont ces systèmes hiérarchisent l’information, interprètent les contextes, sélectionnent les questions pertinentes et imposent, parfois discrètement, une certaine vision du monde.

La question devient alors plus exigeante. Qui décide de ce que l’intelligence artificielle doit faire dans une société donnée ? Qui choisit les corpus jugés légitimes ? Qui fixe les limites, les priorités, les critères de confiance ? Qui détermine les langues, les contextes et les formes de savoir qui seront reconnus — ou laissés à la marge ?

Dans le cas marocain, ces interrogations ne sont pas abstraites. Elles renvoient à la capacité réelle d’un système à comprendre un pays dans sa pluralité linguistique et sociale. Une intelligence artificielle qui ne saisit ni les nuances de la darija, ni la profondeur du tamazight, ni les médiations culturelles et institutionnelles propres au Maroc peut être techniquement performante tout en restant partiellement extérieure à la réalité qu’elle prétend servir. Elle répondra peut-être vite. Elle ne comprendra qu’imparfaitement.

C’est à ce niveau que se joue ce que l’on pourrait appeler une souveraineté du sens. Non pas l’illusion d’une autarcie technologique complète, mais la capacité d’un pays à définir lui-même les finalités de ses systèmes, les langues qu’ils doivent reconnaître, les priorités qu’ils doivent servir, les limites qu’ils doivent respecter et le réel qu’ils doivent contribuer à rendre intelligible.

Dans cette perspective, le débat change de nature. Il ne s’agit plus seulement de savoir combien de serveurs, de GPU ou de centres de données pourront être alignés dans les prochaines années. Il s’agit de déterminer si l’intelligence artificielle mobilisée dans l’administration, l’éducation, la santé, l’information ou la médiation culturelle sera pensée comme une simple adoption technologique ou comme une politique de traduction du réel national.

Le mot « souveraineté » n’est donc pas à abandonner. Mais il ne peut plus être employé comme un slogan évident. Il doit être précisé, hiérarchisé, interrogé. Sans cela, il risque de masquer ce qu’il prétend éclairer.

Car un pays ne devient pas souverain parce qu’il possède davantage de machines. Il le devient lorsqu’il est en mesure de définir le cadre dans lequel ces machines opèrent, les priorités qu’elles servent et le monde qu’elles contribuent à rendre lisible.

Le Maroc ne sera pas souverain parce qu’il aura simplement ajouté de la puissance de calcul à sa dépendance. Il le sera lorsqu’il aura décidé, en pleine conscience, du sens dans lequel cette puissance devra agir.