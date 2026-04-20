Trump annonce que la marine américaine a tiré sur un cargo iranien et en a pris le contrôle

« Aujourd’hui, un cargo battant pavillon iranien, le Touska, long de près de 275 mètres et pesant presque autant qu’un porte-avions, a tenté de franchir notre blocus naval, mais cela ne s’est pas bien passé pour eux », a écrit le président Trump sur sa plateforme Truth Social.

Le locataire de la Maison Blanche a indiqué que le destroyer lance-missiles de la marine américaine USS SPRUANCE a intercepté le Touska dans le golfe d’Oman et lui a donné un « avertissement clair » pour qu’il s’arrête.

« L’équipage iranien a refusé d’obéir, et notre navire de guerre l’a donc stoppé net en perçant un trou dans la salle des machines », a-t-il précisé, ajoutant qu’à l’heure actuelle, la marine américaine a pris le contrôle du navire, qui fait l’objet de sanctions du Trésor américain en raison de ses activités.

Samedi, des médias américains avaient rapporté que l’armée US se prépare à « arraisonner » et à « saisir » des pétroliers et des navires commerciaux liés à l’Iran dans les eaux internationales au cours des « prochains jours », citant des responsables US.

Dimanche, le président américain a annoncé qu’une délégation américaine se rendra lundi au Pakistan pour relancer les négociations avec l’Iran. Il a souligné qu’il offrait à l’Iran un « deal raisonnable » et qu’en cas de refus de la part de Téhéran, « les Etats-Unis détruiront toutes les centrales électriques et tous les ponts en Iran ».