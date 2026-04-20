Trump annonce que la marine américaine a tiré sur un cargo iranien et en a pris le contrôle

En directA la UneInternational
Par
Le président américain, Donald Trump, a annoncé dimanche que la marine américaine a tiré sur un cargo battant pavillon iranien dans le golfe d’Oman et en a pris le contrôle.

« Aujourd’hui, un cargo battant pavillon iranien, le Touska, long de près de 275 mètres et pesant presque autant qu’un porte-avions, a tenté de franchir notre blocus naval, mais cela ne s’est pas bien passé pour eux », a écrit le président Trump sur sa plateforme Truth Social.

Le locataire de la Maison Blanche a indiqué que le destroyer lance-missiles de la marine américaine USS SPRUANCE a intercepté le Touska dans le golfe d’Oman et lui a donné un « avertissement clair » pour qu’il s’arrête.

« L’équipage iranien a refusé d’obéir, et notre navire de guerre l’a donc stoppé net en perçant un trou dans la salle des machines », a-t-il précisé, ajoutant qu’à l’heure actuelle, la marine américaine a pris le contrôle du navire, qui fait l’objet de sanctions du Trésor américain en raison de ses activités.

Samedi, des médias américains avaient rapporté que l’armée US se prépare à « arraisonner » et à « saisir » des pétroliers et des navires commerciaux liés à l’Iran dans les eaux internationales au cours des « prochains jours », citant des responsables US.

Dimanche, le président américain a annoncé qu’une délégation américaine se rendra lundi au Pakistan pour relancer les négociations avec l’Iran. Il a souligné qu’il offrait à l’Iran un « deal raisonnable » et qu’en cas de refus de la part de Téhéran, « les Etats-Unis détruiront toutes les centrales électriques et tous les ponts en Iran ».

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite