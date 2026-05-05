African Lion 2026 : déploiement d’un hôpital médicochirurgical de campagne à Taroudant

Dans le cadre des activités humanitaires de l’exercice combiné maroco-américain “African Lion 2026”, un hôpital médicochirurgical de campagne (HMCC) a été déployé depuis le 20 avril dans la collectivité territoriale d’Al Fayd (province de Taroudant), sous les Hautes Instructions du Roi, Chef suprême et Chef d’État-Major général des Forces Armées Royales.

Cet hôpital mobilise environ 160 professionnels de santé des Forces Armées Royales, ainsi qu’environ 90 de leurs homologues américains, pour offrir une large gamme de services médicaux et chirurgicaux. Les spécialités incluent la médecine générale, la dermatologie, la cardiologie, la gynécologie-obstétrique, l’ORL, l’ophtalmologie, la pédiatrie, ainsi que des services d’urgence et de radiographie.

Depuis son ouverture, l’hôpital a attiré un grand nombre de citoyens de différents âges, cherchant à bénéficier de consultations et de soins spécialisés. À ce jour, plus de 31 000 prestations médicales ont été fournies à environ 12 080 bénéficiaires, soulignant l’ampleur de l’engagement des équipes médicales.

Les services de cet HMCC vont au-delà des simples consultations, incluant des interventions chirurgicales conformes aux normes médicales et des campagnes de dépistage précoce des maladies. Une pharmacie bien équipée et des unités de services sociaux sont également mises à disposition, garantissant un suivi complet des patients. Des lunettes médicales sont offertes aux personnes souffrant de troubles visuels, et des prescriptions gratuites sont délivrées, allégeant ainsi le fardeau financier des familles.

Cette initiative humanitaire, qui illustre la coopération étroite entre le Maroc et les États-Unis dans les domaines médical et humanitaire, permet également un échange d’expertises entre les équipes médicales des deux pays. De plus, des activités sociales et culturelles sont organisées pour les enfants, favorisant le rapprochement et l’échange culturel à travers des programmes éducatifs et récréatifs.

La population locale a largement salué cette action, exprimant sa gratitude pour les services de santé gratuits, qui améliorent l’accès aux soins et allègent la souffrance des patients. Cette action démontre l’engagement des Forces Armées Royales et de leurs partenaires américains envers des valeurs de solidarité et d’entraide, en mettant en avant la dimension humaine de l’exercice “African Lion”, qui dépasse les seuls aspects militaires pour inclure des initiatives sociales et humanitaires.

Récemment, une délégation de haut niveau de l’État-Major de la Zone Sud des Forces Armées Royales et de l’Armée américaine a visité cet HMCC. Conduite par le général de Division Mohammed Benlouali et le général de division Daniel Boyack, la délégation a pu s’informer sur les objectifs de cette initiative et les ressources mobilisées pour son succès, ainsi que sur les diverses prestations offertes à la population locale.