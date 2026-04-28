Mondial 2026 : toute équipe qui provoque l’arrêt définitif d’un match sera déclarée « perdante par forfait » (IFAB)

L’International Football Association Board (IFAB) a approuvé, mardi, à l’unanimité deux amendements aux Lois du Jeu proposés par la FIFA afin de lutter contre les « comportements discriminatoires et inappropriés », prévoyant notamment que toute équipe qui provoque l’arrêt définitif d’un match sera déclarée « perdante par forfait ».

À l’occasion d’une réunion extraordinaire tenue à Vancouver, au Canada, l’IFAB a ainsi tranché que les joueurs qui quittent le terrain de jeu – ou les officiels qui les incitent à le faire – en signe de protestation contre une décision arbitrale pourront être exclus.

Ces mesures seront mises en œuvre lors de la Coupe du Monde de football 2026, indique un communiqué de la FIFA diffusé à l’issue de cette réunion.

Le second amendement adopté par l’IFAB porte sur l’exclusion des joueurs se couvrant la bouche lors de situations confrontationnelles avec un adversaire.

« À la discrétion de l’organisateur de compétition, tout joueur qui se couvre la bouche lors d’une situation confrontationnelle avec un adversaire pourra être sanctionné d’un carton rouge », précise-t-on.

Et d’ajouter que ces décisions résultent de consultations approfondies menées par la FIFA auprès de toutes les parties prenantes concernées, comme convenu lors de l’assemblée générale annuelle de l’IFAB en février dernier.

Ces amendements seront communiqués aux 48 équipes participantes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 dans les prochaines semaines, selon la même source.