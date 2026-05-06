À l’ONU, le Maroc plaide pour un leadership par l’exemple dans la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres et ordonnées

Dans le cadre de sa participation au deuxième Forum d’examen des migrations, tenu du 5 au 8 mai 2026, le Royaume a mis en exergue ses réalisations et ses meilleures pratiques en la matière, basées sur une démarche proactive et volontaire, articulée autour de la concrétisation effective des engagements pris au titre du Pacte de Marrakech sur les migrations.

Dans cette perspective, le Maroc a soumis volontairement des publications détaillant son bilan décliné en stratégies, politiques publiques et programmes opérationnels, en adéquation avec les 23 objectifs du Pacte. Ces actions couvrent des domaines variés, notamment l’humanisation de la gestion des frontières, l’accès des migrants aux services de santé et d’éducation, ainsi que leur insertion socio-économique et leur accès à l’emploi.

Cette démarche volontariste s’inscrit en droite ligne des Très Hautes Orientations du Roi Mohammed VI, contenues dans le Message Royal à la Conférence intergouvernementale de Marrakech pour l’adoption du Pacte Mondial sur les Migrations, en décembre 2018, dans lequel le Souverain souligne que « le Pacte Mondial n’est pas une fin en soi. Il ne fait sens que par sa mise en œuvre effective ».

En réaction à cette démarche concrète, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a relevé plus d’une centaine de bonnes pratiques développées par le Maroc. Le Royaume a ainsi été encouragé à partager son expérience dans le cadre de ce Forum, consolidant ainsi son rôle en tant qu’acteur engagé et force de proposition en matière de gouvernance internationale de la migration.