L’Espagne a construit pour le Maroc une corvette moderne Avante 1800, symbole d’un rapprochement diplomatique inédit entre les deux pays, désormais à leur « plus haut niveau historique ».

L’Espagne va livrer à Rabat un navire de guerre ultra-moderne de 2.000 tonnes

Les autorités espagnoles et marocaines considèrent ce contrat comme un « symbole fort » de coopération bilatérale et de modernisation des forces armées marocaines, selon le média BFM Business .

Ce programme constitue le premier navire militaire espagnol destiné au Maroc depuis la corvette Lieutenant-Colonel Errahmani en 1983, souligne le média français, mettant l’accent sur la portée politique de cette livraison.

Construit à Cadix par l’entreprise de construction navale Navantia, le patrouilleur a déjà entamé ses premières sorties en mer depuis les chantiers de San Fernando, où il a été assemblé après trois années de travaux intensifs.

« Ce programme s’inscrit dans une dynamique de rapprochement et de modernisation des capacités militaires marocaines », selon la chaîne.

Le navire est actuellement engagé dans une phase cruciale: les essais en mer. Ces tests permettent de vérifier le bon fonctionnement de tous les systèmes embarqués comme la propulsion, l’électronique et la stabilité dans des conditions réelles, précise Infodefensa, un média spécialisé dans la défense et la sécurité.

Chaque composant est minutieusement analysé afin de détecter et corriger d’éventuels défauts avant la livraison finale.

Ce processus, qui peut durer plusieurs semaines, est essentiel pour garantir la fiabilité du bâtiment. La livraison au Maroc devrait intervenir courant 2026, comme l’explique le média en ligne espagnol OK Diario.

Une fois remis, le navire sera accompagné d’un dispositif complet de soutien logistique incluant pièces de rechange, documentation technique, outillage et formation de l’équipage marocain.

Les deux pays affichent une coopération renforcée sur les plans économique, sécuritaire et migratoire, au point que leurs relations sont désormais décrites comme étant à leur « plus haut niveau historique ».

Pour BFM Business, au-delà de ses caractéristiques techniques, l’Avante 1800 représente un véritable signal politique et industriel. Il témoigne d’un rapprochement entre l’Espagne et le Maroc, tout en répondant à un besoin concret de modernisation navale.