Allemagne : détérioration du climat des affaires dans l’industrie automobile

Le climat des affaires dans l’industrie automobile allemande a connu une dégradation en avril, l’indicateur sectoriel passant à -23,8 points, contre -19 points en mars, selon les données de l’Institut de recherche économique Ifo.

Bien que les entreprises aient évalué leur situation actuelle de manière plus favorable par rapport au mois précédent, leurs prévisions pour les mois à venir ont chuté, atteignant -30,7 points en avril, contre -15,3 points en mars.

Anita Wölfl, experte sectorielle de l’Ifo, a déclaré : “La crise iranienne pèse davantage sur une industrie automobile déjà fragilisée.”

L’enquête a également révélé des signes précurseurs de pénurie de matériaux dans le secteur, avec 9,3 % des entreprises signalant en avril un manque de produits intermédiaires essentiels, comparativement à environ 1 % en mars.

Selon Wölfl, la crise iranienne perturbe principalement la production et l’approvisionnement en hélium, un gaz essentiel dans la fabrication des puces électroniques, des airbags, le traitement des métaux, ainsi que dans la détection de fuites dans les batteries.

L’Ifo met également en avant que l’incertitude croissante chez les entreprises et les ménages, associée aux prix élevés de l’énergie, pourrait entraîner une diminution de la demande pour les véhicules neufs.