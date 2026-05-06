La 8e édition des Trophées Marocains du Monde (MDM) prévue le 9 mai à Marrakech

Cette édition réunira 18 nominés de MDM aux parcours exceptionnels qui concerneront dans six catégories différentes, à savoir politique, art et culture, monde de l’entreprise, recherche scientifique, vie associative et sport, en plus d’un hommage qui sera rendu à une personnalité de la diaspora marocaine, indique la Fondation des Trophées MDM dans un communiqué.

S’imposant désormais comme un temps fort de rencontre de Marocains établis à l’étranger, cet événement incontournable interviendra au lendemain du Forum Economique des MDM.

Les personnalités distinguées à l’occasion des Trophées des MDM incarnent une présence marocaine active à l’international, poursuit la même source, soulignant que par leurs trajectoires et leurs réalisations, ces personnalités participent à la représentation du Maroc à l’étranger et à la circulation de compétences, d’initiatives et de projets entre les pays d’accueil et le Royaume.

Pour sa 8e édition, cet événement unique en son genre au Maroc depuis 2017, réunira des acteurs venus de plusieurs continents, offrant ainsi un large éventail de profils aux parcours inédits et de talents confirmés.

Le jury, présidé par Najat Vallaud Belkacem, sera composé de personnalités connues et reconnues du Maroc et de l’étranger, fait également savoir le communiqué.

Un hommage sera rendu à Aziz Moqrich, neurobiologiste de renommée internationale, qui a reçu, en décembre 2025, le prestigieux Prix Axel Kahn 2025 catégorie “Recherche fondamentale” pour sa contribution majeure à la compréhension des mécanismes moléculaires de la douleur et au développement de traitements novateurs de la douleur aiguë et chronique.

Le même mois, il s’était vu décerner la médaille de l’Innovation du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) pour ses travaux sur les mécanismes de la douleur.

Les Trophées MDM s’inscrivent dans une dynamique de mise en réseau et de valorisation de parcours singuliers, inscrits dans des contextes internationaux diversifiés, conclut le communiqué.