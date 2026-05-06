Forum Économique des Marocains du Monde : L’innovation et l’investissement des Marocains du Monde au cœur des échanges

La 2e édition du Forum Économique des Marocains du Monde (FEMM) se tiendra à Marrakech le 8 mai 2026, sous le thème « L’innovation et l’investissement des Marocains du Monde ».

Cette rencontre réunira responsables institutionnels, partenaires privés et figures de premier plan de la diaspora marocaine autour d’un enjeu central : faire de l’innovation un levier stratégique de l’investissement des Marocains du Monde (MDM). Il s’agira de se pencher sur le rôle structurant de l’innovation dans les dynamiques d’investissement, plus précisément l’investissement MDM.

Dans un contexte international marqué par une accélération des transformations technologiques et une intensification de la concurrence pour les capitaux, l’innovation apparaît comme un facteur déterminant pour renforcer l’attractivité, la compétitivité et l’impact des investissements.

Elle constitue également un vecteur clé de transfert de compétences, d’accès aux réseaux globaux et de diffusion de nouveaux modèles économiques. Structuré autour de trois panels, le Forum se propose d’analyser les enjeux et les opportunités liés à l’investissement MDM. Le premier panel, dédié à « l’investissement productif et à l’innovation», mettra en lumière le rôle stratégique des MDM dans la transformation économique du Maroc.

Le deuxième panel abordera quant à lui la question de la mobilisation de l’épargne des MDM, en explorant les synergies entre crowdfunding, fonds d’investissement et financement bancaire. L’objectif est d’identifier les mécanismes permettant de mieux structurer cette épargne et de la canaliser vers des projets innovants, en s’appuyant sur des dispositifs de cofinancement, des cadres réglementaires adaptés et une gouvernance renforcée.

Enfin, le troisième panel portera sur le rôle des MDM dans le développement régional, en mettant en évidence leur contribution à l’innovation territoriale. Le Forum ambitionne de créer un espace de dialogue, de réflexion et de mise en relation entre les différents acteurs de l’écosystème.

Il vise à éclairer les enjeux, à encourager des débats constructifs et à favoriser des partenariats concrets au service d’un investissement durable, inclusif et créateur de valeur. Pour cette deuxième édition, le Forum économique des Marocains du Monde lance les trophées des entreprises MDM.

Une initiative qui récompense les sociétés créées au Maroc par des MDM ou les extensions de leurs entreprises étrangères sur le territoire marocain, symboles d’audace, d’innovation et de dynamisme économique. Ainsi, trois trophées seront remis :

– Le trophée de l’innovation mettra à l’honneur les projets et entreprises les plus innovants et transformateurs.

– Le trophée de l’investissement honorera les initiatives qui renforcent l’économie marocaine par des investissements structurants.

– Le trophée de l’impact économique valorisera les entreprises générant un effet tangible sur l’emploi, la croissance et le développement territorial.