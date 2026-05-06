Ahmed Reda Chami présente ses lettres de créance à l’Union européenne à Bruxelles

Mercredi, à Bruxelles, l’ambassadeur du Roi auprès de l’Union européenne, Ahmed Reda Chami, a été accueilli par le président du Conseil européen, Antonio Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Lors de cette rencontre, M. Chami a présenté ses lettres de créance en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Roi auprès de l’Union européenne.

Les relations entre le Maroc et l’Union européenne sont établies sur la base de l’accord d’association signé en 1996, qui a jeté les bases d’un partenariat exceptionnel, désormais considéré comme une référence dans le voisinage méridional.

Depuis la ratification de cet accord, les liens entre Rabat et Bruxelles n’ont cessé de se renforcer et de se diversifier, évoluant vers un partenariat stratégique global, en constante consolidation.