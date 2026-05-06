Donald Trump évoque un potentiel accord avec l’Iran après de “très bonnes discussions”

Lors d’une conférence de presse au Bureau ovale de la Maison Blanche, le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu’un accord avec l’Iran était “très possible”, se basant sur des “très bonnes discussions” récentes avec les dirigeants iraniens.

“Nous avons eu de très bonnes discussions dans les dernières vingt-quatre heures, et il est très possible que nous parvenions à un accord”, a affirmé M. Trump aux journalistes. Il a également souligné que l’Iran ne devait pas se doter d’armes nucléaires, précisant que les dirigeants iraniens avaient “accepté cela dans une certaine mesure”.

Cependant, dans un contexte de tension persistante, le président américain a mis en garde que des bombardements contre l’Iran pourraient reprendre, et ce, avec une “intensité bien plus forte qu’avant”, si aucun accord n’était conclu.

Par ailleurs, Trump a annoncé mardi qu’il suspendait temporairement l’opération militaire d’escorte de navires dans le détroit d’Ormuz, nommée “Project Freedom”. Cette décision vise à donner une chance à un éventuel accord avec l’Iran, dans l’espoir de mettre fin aux hostilités qui perdurent.