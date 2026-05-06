Un navire français attaqué dans le détroit d’Ormuz, des membres d’équipage blessés

Mercredi, l’armateur français CMA CGM a déclaré qu’un de ses navires avait été la cible d’une “attaque” lors de son passage dans le détroit d’Ormuz, survenu la veille. Cette incident a causé des dommages au cargo et a blessé plusieurs membres de l’équipage.

Le porte-conteneur “San Antonio”, immatriculé sous pavillon maltais et appartenant à CMA CGM, a été attaqué mardi, selon un communiqué relayé par les médias français. L’armateur a précisé que le navire avait subi des dommages et que des membres de l’équipage avaient été blessés. Ces derniers ont été évacués et reçoivent les soins médicaux nécessaires, a ajouté CMA CGM, qui assure suivre la situation de près tout en restant “pleinement mobilisé aux côtés de l’équipage”.

Actuellement, le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz est presque totalement paralysé. La majorité des navires se trouvent immobilisés depuis le début du conflit au Moyen-Orient en février dernier. Le ministre français des Transports, Philippe Tabarot, a confirmé, mercredi matin sur Franceinfo, que la France maintenait l’ordre de ne pas traverser ce détroit dangereux.

Il a également précisé qu’il y avait encore 59 navires d’intérêt français dans le détroit, avec 26 marins français à bord. Les équipages présents sont réduits au minimum, et ceux qui souhaitaient être remplacés ont été. Le ministre, qui prévoit de rencontrer CMA CGM dans la matinée, a souligné que si les événements rapportés étaient confirmés, cela illustrerait la gravité de la situation dans cette zone stratégique.