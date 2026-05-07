African Lion 2026 : les recherches se poursuivent pour retrouver les deux militaires américains portés disparus

Dans le cadre de ces opérations de recherche, les différentes Unités spécialisées en recherche et sauvetage des Forces Armées Royales, notamment la Gendarmerie Royale, la Marine Royale, les chasseurs de l’Atlas, les unités du Génie militaire, ont engagé d’importants moyens terrestres, aériens et maritimes.

Des opérations coordonnées de recherche et de sauvetage, comprenant des moyens terrestres, aériens et maritimes, avaient été lancées depuis le 2 mai par les forces marocaines, américaines et d’autres pays participant à l’exercice African Lion afin de retrouver les deux militaires américains portés disparus, rappelle-t-on de même source.