Hantavirus : le navire MV Hondius “restera au mouillage” au large des Canaries pour l’évacuation des passagers

Le navire de croisière MV Hondius, touché par un foyer de hantavirus, ne fera pas escale aux Canaries et “restera au mouillage au large” de l’archipel avant l’évacuation de ses 147 passagers. Cette décision a été confirmée jeudi par le président du gouvernement régional, Fernando Clavijo.

Lors d’une rencontre avec la ministre de la Santé à Madrid, Fernando Clavijo a précisé que l’évacuation des passagers serait effectuée à l’aide d’une vedette ou d’un petit navire, chargé de rejoindre le MV Hondius pour transférer les passagers vers l’aéroport de Tenerife Sud, situé à proximité. Il a souligné que “en aucun cas les passagers ne quitteront le navire tant que les avions ne seront pas positionnés à l’aéroport”.

Clavijo a également exprimé son désaccord avec la décision de ne pas accoster le navire aux Canaries, suggérant que l’opération de débarquement aurait dû se faire au Cap-Vert, destination finale initialement prévue de la croisière. Le MV Hondius avait quitté ce pays après y avoir séjourné plusieurs jours.

Mercredi, la ministre espagnole de la Santé, Mónica García Gómez, avait annoncé que le navire, dont trois passagers malades avaient déjà été évacués par avion vers le Cap-Vert, devait arriver “dans un délai de trois jours” au port de Granadilla, sur l’île de Tenerife. Toutefois, le ministère de la Santé a précisé que cette décision était également fondée sur le fait que le port de Granadilla “n’est pas équipé pour le débarquement de passagers”.

Mónica García Gómez a également informé que, hormis les cas critiques, “tous les passagers étrangers seront rapatriés” par avion après leur arrivée aux Canaries. Selon les informations fournies par le site spécialisé MarineTraffic, le MV Hondius est attendu aux Canaries dimanche en milieu de journée, mais les autorités restent vigilantes quant à la situation sanitaire à bord.