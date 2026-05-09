Depuis la Colombie, Omar Hilale annonce l’initiative marocaine de création d’un Groupe des amis de la coopération Sud-Sud et triangulaire

M. Hilale a fait cette annonce lors de son intervention à la clôture de la réunion élargie du Bureau dudit Comité qui s’est tenue cette semaine dans la ville colombienne. À cet égard, l’ambassadeur a relevé que « la dynamique générée à Santa Marta doit désormais se traduire par une coordination politique renforcée et un engagement soutenu en faveur de ces deux modalités de coopération ».

“C’est dans cet esprit de solidarité, d’ambition et de responsabilité collective qui a présidé les travaux du Santa Marta que le Maroc a le plaisir d’annoncer la création, incessamment à New York, du Groupe des amis de la coopération Sud-Sud et triangulaire, en partenariat avec le Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud (UNOSSC)”, a déclaré M. Hilale.

Le diplomate marocain a expliqué que le Royaume perçoit cette initiative comme “une plateforme ouverte et informelle” destinée à promouvoir le dialogue, la réflexion stratégique, le renforcement et la diversification de la coopération Sud-Sud et triangulaire au sein du système des Nations Unies et au-delà.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie initiée par le Roi Mohammed VI en faveur d’une coopération Sud-Sud solidaire, agissante et mutuellement bénéfique avec les pays du Sud global. Elle traduit également la vision Royale d’un co-développement au service des pays en développement en Afrique, en Amérique latine et les pays des Caraïbes et du Pacifique.

À l’heure où la communauté internationale se penche sur l’avenir du multilatéralisme dans le cadre de l’initiative “ONU80” lancée par le Secrétaire général de l’ONU, ce Groupe des amis ambitionne de renforcer la visibilité de la coopération Sud-Sud et triangulaire et de consolider l’élan politique autour de ses mécanismes. Il s’agit aussi de créer un espace dédié aux échanges, au développement de partenariats, à l’assistance technique, à la formation et au renforcement de la concertation entre les délégations au sein du système onusien à New York.