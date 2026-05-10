La Commission Climat du Bassin du Congo salue le leadership du Roi Mohammed VI en matière d’action climatique en Afrique

La Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC) a exprimé son estime pour le leadership visionnaire du Roi Mohammed VI dans le domaine de l’action climatique en Afrique. Ce soutien a été formulé lors d’une rencontre à Nairobi, où les efforts du Souverain en faveur de la coopération Sud-Sud et de la mobilisation des pays africains face aux défis du changement climatique ont été soulignés.

Lors du Sommet africain de l’action, organisé en marge de la COP 22, le Roi a initié la création de trois commissions climatiques dédiées : celles des États insulaires, de la région du Sahel et du Bassin du Congo. Arlette Soudan-Nonault, Secrétaire exécutive de la CCBC et ministre congolaise de l’Environnement, a déclaré que cette initiative illustre la volonté du Roi de voir l’Afrique prendre en main ses propres défis climatiques.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Soudan-Nonault a rappelé que cette dynamique découle de ce Sommet “historique” et a mis en lumière le rôle central de la Commission du Bassin du Congo, qui est non seulement une institution politico-diplomatique, mais également dotée d’un instrument opérationnel et financier : le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, dédié à la mise en œuvre des engagements climatiques africains.

La prochaine étape, a-t-elle précisé, consistera à mobiliser les financements nécessaires pour lancer les projets du Fonds Bleu. À cet égard, une table ronde des bailleurs de fonds est prévue prochainement.

De plus, le quatrième Sommet des chefs d’État de la CCBC se tiendra le 12 mai à Nairobi, suivi d’une table ronde des bailleurs de fonds le 26 mai. Mme Soudan-Nonault a également indiqué que plusieurs partenaires internationaux avaient déjà manifesté leur intérêt pour soutenir les projets inscrits dans le plan d’investissement de l’organisation.

Le Maroc a été représenté lors des travaux du Conseil des ministres de la CCBC par une délégation dirigée par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, accompagnée de Rachid Tahiri, directeur du Climat et de la diversité biologique, et d’Ismail Chekkori, directeur des questions globales au ministère des Affaires étrangères, ainsi que d’autres responsables.