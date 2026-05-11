L’UE insiste sur la voie diplomatique face aux tensions au Moyen-Orient

L’Union européenne (UE) a réaffirmé sa position en faveur d’une solution diplomatique aux tensions croissantes au Moyen-Orient. Kaja Kallas, Cheffe de la diplomatie européenne, a souligné les préoccupations de l’UE concernant les « menaces que l’Iran fait peser sur la région » lors d’une conférence de presse à Bruxelles, à l’approche du Conseil des Affaires étrangères de l’UE.

Mme Kallas a précisé que l’UE collabore avec les pays jouant un rôle de médiation entre les États-Unis et l’Iran, tout en maintenant des contacts avec les nations du Golfe qui partagent ces préoccupations. Elle a rappelé que la région est considérée comme un « voisinage immédiat » pour l’UE en raison des répercussions directes des conflits sur l’Europe.

La Haute représentante a également souligné la nécessité de discussions à long terme sur des questions telles que le programme nucléaire de l’Iran, ses capacités militaires et son influence dans la région, même en cas de cessez-le-feu. Elle a noté que bien que les États-Unis et l’Iran négocient directement pour parvenir à un accord, l’UE peut les soutenir sans pour autant prendre position en leur nom.