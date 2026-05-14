Mondial-2026 : Didier Deschamps dévoile une liste de 26 joueurs, retour de Mateta et Lacroix

La liste annoncée par M. Deschamps en direct sur le plateau de la chaîne TF1 comprend pour la première fois le portier du RC Lens Robin Risser, préféré comme troisième gardien à Lucas Chevalier, qui a perdu sa place de titulaire dans les buts du PSG.

Élu meilleur gardien de but de Ligue 1 lors des Trophées de l’Union française des footballeurs professionnels (UNFP), Risser sera le numéro trois dans la hiérarchie des gardiens tricolores.

Les 25 autres joueurs ont tous déjà porté le maillot de l’équipe de France A.

Les grands absents de cette liste sont Eduardo Camavinga et Randal Kolo Muani qui ne seront pas du voyage pour le Mondial, prévu du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Championne du monde en 1998 et 20218 et finaliste en 2006 et 2022, l’équipe de France est logée dans le groupe I pour le Mondial-2026, avec le Sénégal, la Norvège et l’Irak. Elle affrontera le Sénégal le 16 juin et l’Irak le 22 juin, avant de défier la Norvège le 26 juin.

Voici la liste des 26 joueurs sélectionnés :

Gardiens de but : Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser.

Défenseurs : Dayot Upamecano, William Saliba, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Maxence Lacroix.

Milieux de terrain : Warren Zaïre-Emery, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N’Golo Kanté, Manu Koné.

Attaquants : Maghnes Akliouche, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Rayan Cherki, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Jean-Philippe Mateta.