Le Nigeria confirme l’élimination du numéro deux de l’État islamique lors d’une opération conjointe avec les États-Unis

Le Nigeria a confirmé, ce samedi, la neutralisation d’Abu-Bilal al-Minuki, le numéro deux de l’organisation terroriste “État islamique”, lors d’une opération conjointe avec les forces américaines.

Dans un communiqué diffusé sur la plateforme X, le président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, a déclaré : « Nos forces armées nigérianes, en étroite collaboration avec les forces armées des États-Unis, ont réalisé une opération audacieuse qui a porté un coup sévère à l’État islamique. »

Le leader terroriste a été abattu, ainsi que plusieurs de ses adjoints, lors d’une attaque menée tôt samedi matin contre son complexe situé dans le bassin du lac Tchad, une zone marquée par des attaques jihadistes, à la croisée du Nigeria, du Cameroun, du Niger et du Tchad, selon des sources militaires.

L’opération a été qualifiée de “précise et extrêmement complexe”, permettant d’éliminer un acteur majeur dans la coordination des activités de l’État islamique à l’échelle mondiale, a précisé l’armée nigérianne, confirmant les informations fournies par le président Donald Trump concernant la mort de ce haut responsable du groupe.

Originaire de l’État de Borno, au nord-est du Nigeria, Abu-Bilal avait été placé sous sanctions par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers des États-Unis (OFAC) et désigné comme terroriste mondial expressément désigné (SDGT) par le département d’État américain en juin 2023.

En décembre dernier, des frappes de précision avaient déjà été menées par les forces américaines contre des cibles terroristes dans le nord-ouest du Nigeria, dans le cadre d’une coopération sécuritaire entre les deux nations.