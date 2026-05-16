Mali: frappes aériennes contre des groupes terroristes (armée)

Dans la localité de Dandougou (centre), trois frappes effectuées dans la zone ciblée ont abouti à la destruction de bases terroristes, indique un communiqué de l’armée, ajoutant qu’une autre frappe a été conduite à Tin Temarine, au nord-est du Mali.

L’armée malienne a également mené une opération aérienne avec succès sur l’un des camions transportant de la logistique ennemie à Tombouctou (nord), selon la même source, relevant que les opérations de reconnaissance et de frappe se poursuivent dans les secteurs concernés.

Les frappes de l’armée malienne interviennent quelques jours après les attaques sans précédent contre des positions stratégiques du pays menées les 25 et 26 avril par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (allié à Al-Qaïda) et la rébellion du Front de libération de l’Azawad.

Le ministre de la Défense malien Sadio Camara a été tué dans ces attaques qui ont fait au moins 23 morts.