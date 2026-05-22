ONU : Plus de 50.000 soldats de la paix déployés dans le monde (Guterres)

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a appelé à investir dans la paix pour un avenir “plus sûr”, en relevant que plus de 50.000 casques bleus sont désormais déployés dans le monde.

“À l’heure actuelle, plus de 50.000 casques bleus des Nations Unies sont déployés dans le monde et protègent la population civile”, a indiqué le chef de l’ONU dans un message marquant la Journée internationale des casques bleus, célébrée le 29 mai.

Il a, en outre, mis en avant le rôle de ces soldats, visant notamment à apaiser les tensions entre des parties au conflit, à superviser l’acheminement de l’aide, tout en contribuant au bon déroulement des élections.

Le haut responsable onusien a, par ailleurs, rendu hommage aux quelque 4.500 soldats de la paix qui ont perdu la vie depuis 1948, dont 59 l’an dernier.

“Personne ne devrait mourir au service de la paix”, a-t-il dit, soulignant que les attaques visant les casques bleus constituent de graves violations du droit international humanitaire. Il a, dans ce cadre, insisté sur la responsabilité des États membres à garantir à tout moment la sécurité du personnel des Nations Unies.

“À une époque où les tensions s’intensifient, le maintien de la paix constitue un moyen reconnu, et économe en ressources, de rétablir la stabilité et de redonner espoir”, a-t-il enchaîné.

“Investir dans le maintien de la paix, c’est investir dans un avenir plus sûr”, a conclu le SG de l’ONU.