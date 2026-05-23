Le ministre isrélien Itamar Ben-Gvir est interdit d’accès au territoire français

En directA la Une
Par Atlasinfo

« À compter de ce jour, Itamar Ben-Gvir (ministre israélien de la Sécurité nationale) est interdit d’accès au territoire français », a annoncé samedi le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot.

« Cette décision fait suite à ses agissements inqualifiables à l’égard de citoyens français et européens passagers de la flottille Global Smud », a-t-il écrit dans un tweet sur X.

Si Jean-Noël Barrot dit désapprouver « la démarche de cette flottille qui ne produit aucun effet utile et surcharge les services diplomatiques et consulaires », le ministre souligne toutefois que « nous ne pouvons tolérer que des ressortissants français puissent être ainsi menacés, intimidés ou brutalisés, qui plus est par un responsable public ».

« Je relève que ces agissements ont été dénoncés par un grand nombre de responsables gouvernementaux et politiques israéliens », a-t-il noté, rappelant qu' »ils font suite à une longue liste de déclarations et d’actions choquantes, d’incitations à la haine et à la violence à l’encontre des Palestiniens ».

« Comme mon collègue italien, je demande à l’Union européenne de prendre également des sanctions à l’égard d’Itamar Ben-Gvir », a-t-il indiqué.

voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite