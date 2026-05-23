Le ministre isrélien Itamar Ben-Gvir est interdit d’accès au territoire français

« À compter de ce jour, Itamar Ben-Gvir (ministre israélien de la Sécurité nationale) est interdit d’accès au territoire français », a annoncé samedi le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot.

« Cette décision fait suite à ses agissements inqualifiables à l’égard de citoyens français et européens passagers de la flottille Global Smud », a-t-il écrit dans un tweet sur X.

Si Jean-Noël Barrot dit désapprouver « la démarche de cette flottille qui ne produit aucun effet utile et surcharge les services diplomatiques et consulaires », le ministre souligne toutefois que « nous ne pouvons tolérer que des ressortissants français puissent être ainsi menacés, intimidés ou brutalisés, qui plus est par un responsable public ».

« Je relève que ces agissements ont été dénoncés par un grand nombre de responsables gouvernementaux et politiques israéliens », a-t-il noté, rappelant qu' »ils font suite à une longue liste de déclarations et d’actions choquantes, d’incitations à la haine et à la violence à l’encontre des Palestiniens ».

« Comme mon collègue italien, je demande à l’Union européenne de prendre également des sanctions à l’égard d’Itamar Ben-Gvir », a-t-il indiqué.