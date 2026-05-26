Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé font leur retour à l’entraînement avant la finale de la Ligue des champions

Achraf Hakimi, le latéral droit du Paris Saint-Germain, a fait son retour à l’entraînement collectif mardi, à quatre jours de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, prévue le 30 mai. Après deux jours de repos accordés aux joueurs, le club a organisé une séance d’entraînement à huis clos au Campus PSG de Poissy, où Hakimi a participé, marquant ainsi une étape importante dans sa préparation.

Blessé à la cuisse lors de la demi-finale aller contre le Bayern Munich le 28 avril, Hakimi n’avait pas joué de match officiel depuis, mais il s’était entraîné intensivement à l’écart du groupe. Son retour à l’entraînement est crucial pour le PSG alors qu’il se prépare pour cette finale tant attendue.

D’autre part, Ousmane Dembélé a également repris l’entraînement collectif après une absence de dix jours due à une blessure au mollet. Selon le journal “L’Equipe”, les deux joueurs devraient être pleinement remis et sont susceptibles de figurer dans le onze titulaire de Luis Enrique lors de la finale. Leur retour renforce les chances du PSG d’obtenir un résultat positif lors de ce match décisif.