Comité mixte agricole Maroc-France : un partenariat renforcé pour une agriculture durable

La réunion du comité mixte agricole Maroc-France, qui s’est tenue mardi à Meknès lors de la 18ᵉ édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), a insufflé un nouvel élan à un partenariat d’exception, axé sur le développement de systèmes agricoles durables et résilients.

Les ministres concernés, Ahmed El Bouari pour le Maroc et Annie Genevard pour la France, ont coprésidé cette rencontre. Ils ont affirmé leur détermination à renforcer ce partenariat stratégique et à lui donner une nouvelle impulsion. Dans un communiqué du ministère de l’Agriculture marocain, il est précisé que cette réunion vise à mettre en œuvre des actions concrètes tout en développant de nouvelles thématiques de coopération, telles que le conseil agricole, l’insertion des jeunes en milieu rural, la digitalisation des services, et le renforcement des capacités des ressources humaines.

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité de l’accord-cadre signé en octobre 2024 et a permis de dresser le bilan de la feuille de route engagée depuis le SIAM 2024 dans les secteurs agricole et forestier. Les deux parties ont également défini les priorités de coopération pour la période 2026-2027.

La coopération agricole entre le Maroc et la France se caractérise par un échange d’expertises et un transfert de savoir-faire, s’étendant à des domaines stratégiques tels que l’enseignement, la recherche, la sécurité sanitaire, et le développement des filières agricoles et agroalimentaires. Cette dynamique vise à renforcer la résilience des systèmes de production face aux défis climatiques et économiques.

Les ministres ont également salué les résultats de l’année croisée agricole 2025, qui a permis de renforcer les synergies entre institutions, territoires et filières professionnelles des deux pays. Les discussions ont permis de mettre en lumière les avancées réalisées depuis 2024 et de consolider plusieurs axes prioritaires de coopération.

Les échanges ont porté sur divers sujets, notamment l’élevage, au cœur de la thématique du SIAM 2026. Les participants ont abordé la reconstitution et l’amélioration du cheptel, la structuration des filières, et l’adaptation des systèmes de production, notamment à travers des projets d’amélioration génétique et de développement des ressources fourragères.

Dans les domaines de la formation professionnelle et de la recherche, la qualité des partenariats a été mise en avant, reposant sur des mobilités croisées, des formations conjointes, des doubles diplômes, et des programmes de recherche collaborative.

Du côté sanitaire et phytosanitaire, les progrès réalisés depuis la signature de l’arrangement administratif de 2024 ont été soulignés. Le dialogue technique entre l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) et la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) vise à renforcer la prévention et la gestion des risques sanitaires, tout en garantissant la fluidité et la sécurité des échanges commerciaux.

Enfin, le comité a insisté sur l’importance de la coopération dans les domaines forestier et de la gestion durable de l’eau agricole, surtout dans un contexte de changement climatique et de pression accrue sur les ressources naturelles. Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer les initiatives conjointes et de structurer davantage leur collaboration autour de projets concrets, conclut le communiqué.