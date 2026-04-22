Iran : Trump prolonge le cessez-le-feu pour favoriser les négociations

Le président Donald Trump a annoncé mardi avoir prolongé le cessez-le-feu avec l’Iran, suite à une demande du Pakistan, afin de permettre aux dirigeants iraniens de formuler une “proposition unifiée” pour un éventuel accord avec les États-Unis.

Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, Trump a mentionné “la grave fracture au sein du gouvernement iranien”, soulignant qu’il ne s’agissait pas d’une surprise. À la demande du maréchal Asim Munir et du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, il a décidé de suspendre l’offensive américaine contre l’Iran jusqu’à ce que les dirigeants iraniens soumettent leur proposition.

“Je prolongerai donc le cessez-le-feu jusqu’à ce que leur proposition soit présentée et que les discussions soient conclues, d’une manière ou d’une autre”, a-t-il déclaré.

Le président a également ordonné aux forces armées américaines de maintenir le blocus maritime et de rester “prêtes et opérationnelles”.

Dans une interview accordée à CNBC, Trump a affirmé que les États-Unis étaient dans une “position très forte” pour négocier avec l’Iran, alors qu’un nouveau cycle de pourparlers doit avoir lieu au Pakistan. “Je pense que cela aboutira à un super accord. Je suis convaincu qu’ils n’ont pas d’autre choix”, a-t-il ajouté.

Il a précisé qu’il ne lèverait le blocus sur les ports iraniens qu’en cas d’“accord” avec l’Iran. Les derniers pourparlers à Islamabad, menés par une délégation américaine dirigée par le vice-président JD Vance, avaient échoué le 12 avril.

Parallèlement, l’Iran a annoncé samedi qu’il reprendrait “le strict contrôle” du détroit d’Ormuz, revenant sur sa décision antérieure de rouvrir cette voie maritime essentielle, par laquelle transite habituellement un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz.