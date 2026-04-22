Maroc/Inflation : hausse de l’IPC de 0,9% en mars (HCP)

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L’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré, en mars dernier, une hausse de 0,9% comparativement au même mois de l’année précédente, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette évolution est la conséquence de l’augmentation de l’indice des produits alimentaires de 0,6% et de celui des produits non alimentaires de 1,1%, explique le HCP dans une note d’information relative à l’IPC de mars 2026.

Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 0,4% pour les « Loisirs et culture » à une hausse de 3,5% pour les « Biens et services divers », précise la même source.

Comparé au mois de février dernier, l’IPC a connu, en mars 2026, une hausse de 1,2%, résultant de l’augmentation de 1,9% de l’indice des produits alimentaires et de 0,6% de l’indice des produits non alimentaires.

Les hausses des produits alimentaires observées entre février et mars 2026 concernent principalement les « Légumes » avec 9,7%, les « Fruits » (2,6%), les « Viandes » (2,4%), les « Poissons et fruits de mer » (1,3%) et le « Café, thé et cacao » (0,3%).

En revanche, les prix ont diminué de 2,4% pour les « Huiles et graisses » et de 0,2% pour le « Lait, fromage et œufs ». Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des « Carburants » avec 10,7%.

Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Guelmim et Al-hoceima avec 2,7%, à Errachidia (1,8%), à Agadir (1,6%), à Safi (1,4%), à Tanger (1,3%), à Marrakech, Dakhla et Beni-Mellal (1,2%), à Laâyoune (1,1%), à Casablanca, Oujda et Tétouan (1%), à Kénitra, Rabat et Meknès (0,9%) et à Fès et Settat (0,7%).

Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de mars 2026 une augmentation de 0,1% en glissement mensuel et une baisse de 0,6% par rapport à mars 2025.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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