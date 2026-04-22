L’UA et l’UE lancent des initiatives d’une valeur de plus de 100 millions d’euros dans le domaine de la santé

Ces initiatives, qui s’inscrivent dans le cadre de la stratégie « Global Gateway » mise en place en 2021 par l’UE, visent à consolider les instituts nationaux de santé publique, à améliorer la sécurité sanitaire et à développer les solutions de santé numérique pour la préparation aux pandémies et les soins de santé primaires à travers l’Afrique.

Elles reflètent un engagement commun de l’UA et de l’UE, piloté opérationnellement par le CDC Afrique, en faveur de la sécurité sanitaire, de la préparation aux pandémies et de l’accès équitable aux soins de santé, conformément au programme de l’Afrique pour la sécurité et la souveraineté sanitaires, indique un communiqué de CDC Afrique.

Ces initiatives seront mises en œuvre aux niveaux continental et régional, avec un soutien ciblé dans les États membres de l’UA, en apportant un soutien aux Instituts nationaux de santé publique pour assurer leurs fonctions essentielles, notamment la surveillance des maladies, les systèmes d’alerte précoce, les interventions d’urgence, la recherche et les services de laboratoire dans des États membres de l’Union africaine.

Il s’agit aussi de renforcer la sécurité sanitaire grâce à une approche « Une seule santé », notamment la prévention, la détection et la réponse à la résistance aux antimicrobiens (RAM), ainsi que le développement des compétences du personnel, ajoute la même source.

Elles prévoient également le développement de solutions de santé numérique pour la préparation aux pandémies et le renforcement des systèmes de soins de santé primaires dans des États membres de l’Union africaine.