Un soldat français tué dans une attaque du Hezbollah au Liban

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Par Atlasinfo

Samedi, le président français Emmanuel Macron a annoncé la mort tragique d’un soldat français, le Sergent-chef Florian Montorio, lors d’une attaque du Hezbollah contre la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL). L’incident s’est produit au sud-Liban, où trois autres militaires français ont également été blessés et évacués.

Dans un message publié sur son compte officiel X, M. Macron a exprimé ses condoléances et a souligné que « tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah ». Le président a également exigé des autorités libanaises qu’elles arrêtent immédiatement les coupables et qu’elles assument leurs responsabilités aux côtés de la FINUL.

La France, qui est l’un des principaux contributeurs historiques à la FINUL, maintient environ 700 soldats sur le terrain, principalement dans le contingent terrestre et maritime. Cet engagement s’inscrit dans une présence militaire, diplomatique et humanitaire de longue date au Liban.

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