Comité Consultatif de Défense maroco-américain : la délégation marocaine reçue par le Secrétaire américain à la Guerre

Cette réunion, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc à Washington, M. Youssef Amrani, et de l’ambassadeur des États-Unis à Rabat, M. Duke Buchan III, a été marquée par des discussions approfondies sur le renforcement et le rehaussement des relations bilatérales entre les deux pays, notamment en matière de défense, d’industrie de défense et de cybersécurité.

A cette occasion, les deux parties se sont félicitées, avec appui, des relations historiques et exemplaires qui fondent la solidité de l’alliance historique entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique, continuellement impulsée et portée par les engagements structurants des plus hautes autorités des deux pays sous le leadership de leurs illustres Chefs d’Etat.

Cette visite a été également une occasion pour la partie marocaine de saluer la position américaine soutenant la souveraineté pleine et entière du Royaume sur son Sahara ainsi que pour mettre en exergue les efforts soutenus du Maroc, en tant qu’acteur engagé pour la paix et la sécurité régionales pour promouvoir la stabilité et prospérité aux niveaux régional et international.