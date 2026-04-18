Le pape Léon XIV entame une visite de quatre jours en Angola

Le pape Léon XIV est arrivé samedi à Luanda en provenance du Cameroun, entamant une visite de quatre jours en Angola, qui constitue la troisième étape de sa tournée africaine.

Dès son arrivée, le pape rencontrera le président de la République, João Lourenço, ainsi que des autorités gouvernementales, des membres du corps diplomatique et des représentants de la société civile. Dans la soirée, il tiendra une rencontre privée avec les évêques du pays.

Le dimanche matin, il célébrera une messe à Luanda, suivie d’une prière du rosaire (chapelet) au village de Muxima, situé à environ 130 kilomètres au sud-est de la capitale, où il rencontrera également les pèlerins présents.

Le lundi, le pape se rendra à Saurimo, dans la province de Lunda-Sul, à plus de 800 kilomètres de Luanda, pour célébrer une messe et visiter un centre d’accueil pour personnes âgées. Dans l’après-midi, de retour à Luanda, il rencontrera des évêques, prêtres, religieuses et catéchistes.

Une cérémonie d’adieu est prévue mardi avant son départ pour la Guinée équatoriale, qui sera la dernière étape de son voyage en Afrique.

La coopération entre la République d’Angola et le Saint-Siège est ancrée dans un cadre juridique et diplomatique formalisé par un accord-cadre signé le 13 septembre 2019 au Vatican. Cette relation remonte à l’époque coloniale, lorsque les missions catholiques ont joué un rôle clé dans l’évangélisation, l’enseignement et l’assistance aux populations.

Ces dernières années, cette coopération s’est renforcée grâce à des initiatives conjointes visant le développement humain, la lutte contre la pauvreté et la promotion de la paix sociale.

Le pape Léon XIV est le troisième souverain pontife à visiter l’Angola, où environ 44 % de la population se déclare catholique, après Jean-Paul II en 1992 et Benoît XVI en 2009.