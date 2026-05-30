Décès du philosophe et sociologue français Edgar Morin à l’âge de 104 ans

Auteur de plus d’une centaine de livres traduits dans des dizaines de langues, Morin laisse une œuvre très diverse située à contre-courant de la sociologie traditionnelle, qu’il présente lui-même comme « une réflexion sur l’Homme à partir des données de la science ».

Né en 1921 à Paris, il adhère au Parti communiste français dès 1942, une période où il participe à des actions de résistance contre l’occupation allemande nazie, mais il sera exclu de cette formation politique pour avoir critiqué la ligne stalinienne de la direction.

Devenu sociologue au CNRS, Edgar Morin publie des ouvrages sur des thèmes novateurs comme la mode, la culture de masse et le septième art.

Soucieux de tisser des liens entre les sciences et de promouvoir la transdisciplinarité entre elles, le philosophe français participe activement à la création du Centre international d’études de biologie et d’anthropologie fondamentale.

En penseur « universel », Morin est connu notamment pour ses positions contre la montée de l’extrême droite en Europe ainsi que pour ses appels lacés à l’adresse des pays africains pour préserver leur identité et défendre leur culture.