Hajj : les autorités saoudiennes adoptent une série de mesures organisationnelles

En vertu de ces mesures organisationnelles, seules les personnes disposant d’une autorisation officielle sont autorisées à accomplir les rites du pèlerinage, alors que les personnes en provenance de l’étranger devront disposer d’un visa de Hajj officiel, document leur permettant d’obtenir la carte « Nusuk », ajoute le ministère dans un communiqué.

Les mesures prévoient également le renforcement des dispositifs de contrôle à travers la multiplication des points de filtrage ainsi que l’interdiction d’accès à l’enceinte d’Al Masjid- Al Haram à la Mecque et aux lieux saints aux non-porteurs de cette carte, préalablement remise aux pèlerins avant de quitter leurs pays.

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques souligne par ailleurs que toute tentative d’accomplir le Hajj en dehors du cadre réglementaire établi, que ce soit sans autorisation ou sans visa officiel, constitue une infraction flagrante passible de sanctions sévères, de lourdes amendes et de mesures sécuritaires strictes, conclut le communiqué.