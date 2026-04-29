Les États-Unis « ravis » de voir l’alliance avec le Maroc s’étendre à l’espace (Christopher Landau)

« Aujourd’hui, nous sommes ravis de voir notre alliance s’étendre à l’espace », a déclaré le Secrétaire d’État Adjoint des États-Unis, Christopher Landau, suite à la signature par le Maroc des Accords d’Artemis.

Cette déclaration a été faite lors d’une conférence de presse à l’issue de la rencontre à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et M. Landau, durant laquelle M. Bourita a procédé à la signature des Accords d’Artemis, marquant l’adhésion du Maroc à ces Accords.

« La croissance remarquable des Accords d’Artemis, qui comptent désormais soixante-quatre signataires du monde entier, témoigne de l’attrait universel de leur vision d’une exploration spatiale responsable », a-t-il précisé.

Les Accords d’Artemis sont un ensemble de principes internationaux visant à encadrer l’exploration spatiale civile de manière pacifique et collaborative. Ils encouragent la transparence entre les pays, le partage des données scientifiques, l’assistance mutuelle en cas de besoin et le respect du Droit international existant, notamment pour l’utilisation des ressources spatiales.

Ces Accords mettent aussi l’accent sur la protection du patrimoine spatial et la durabilité des activités dans l’espace, afin d’éviter les conflits et de garantir que l’exploration bénéficie à l’ensemble de l’Humanité.