SIEL: le CCME rÃ©unit trois auteures anglophones de la diaspora, une rencontre inÃ©dite

Le Conseil de la communautÃ© marocaine Ã lâ€™Ã©tranger (CCME) a rÃ©uni, ce mardi 5 mai 2026 au Salon du livre de Rabat, trois auteures anglophones de la diaspora pour une rencontre inÃ©dite, organisÃ©e en partenariat avec lâ€™ambassade dâ€™Australie au Maroc.

Saeida Rouass,Â Nadia MahjouriÂ etÂ Mhani Alaoui, installÃ©es respectivement Ã Londres, en Australie et Ã Casablanca, ont explorÃ©, sous la modÃ©ration de la journalisteÂ Hanane Harrath, une question qui bouscule les frontiÃ¨res habituelles de la littÃ©rature nationale : peut-on raconter le Maroc en anglais ? Leurs rÃ©ponses dessinent les contours dâ€™une littÃ©rature marocaine anglophone encore peu connue dans son propre pays, mais qui cherche aujourdâ€™hui Ã y prendre sa place.

Si leurs parcours diffÃ¨rent, les trois auteures convergent vers un mÃªme territoire littÃ©raire : le Maroc, ses blessures historiques, ses silences et ses femmes.

La rencontre a mis en lumiÃ¨re les obstacles propres Ã cette littÃ©rature. Contrairement Ã leurs homologues francophones, les auteures anglophones de la diaspora marocaine peinent Ã trouver un lectorat naturel dans leur pays dâ€™origine.

Pour Nadia Mahjouri, la prÃ©sence au Salon du livre de Rabat revÃªt une dimension profondÃ©ment symbolique. Celle qui nâ€™avait jamais imaginÃ© Ãªtre lue dans son pays natal mesure le chemin parcouru :Â Â« Câ€™est une grande surprise pour moi dâ€™Ãªtre invitÃ©e ici. Je nâ€™ai jamais imaginÃ© Ãªtre lue au Maroc. Câ€™est un rÃªve pour moi de revenir dans mon pays et dâ€™y trouver un public Â».

Une Ã©motion partagÃ©e par les trois auteures, dont les Å“uvres cheminent dÃ©sormais vers le Maroc par le biais des traductions et des festivals. La fÃ©minisation de la production littÃ©raire marocaine, portÃ©e en partie par la diaspora anglophone, sâ€™affirme comme un phÃ©nomÃ¨ne inÃ©dit et prometteur.

Au terme de cette rencontre, une certitude fait son chemin: la littÃ©rature marocaine anglophone nâ€™est plus une curiositÃ© isolÃ©e, mais une rÃ©alitÃ© en train de sâ€™Ã©crire, roman aprÃ¨s roman, dâ€™un continent Ã lâ€™autre. Saeida Rouass, Nadia Mahjouri et Mhani Alaoui en sont les pionniÃ¨res, et elles nâ€™ont, visiblement, pas fini de raconter.