La Zambie réaffirme son soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara et salue la résolution 2797

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint publié à Rabat, à l’issue des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de Zambie, Mulambo Haimbe, en visite de travail au Maroc.

M. Haimbe a également exprimé le soutien de son pays aux efforts des Nations Unies pour parvenir à un règlement de ce différend régional, ainsi qu’au plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc, le considérant comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste pour le règlement de cette question. Il a, par ailleurs, souligné que cette initiative constitue une base pragmatique et constructive en vue de parvenir à une solution politique durable et mutuellement acceptable.

Pour sa part, M. Bourita a salué l’évolution positive des relations entre les deux pays frères au cours des dernières années, favorisée notamment par l’ouverture, en octobre 2020, de l’Ambassade de Zambie à Rabat et de son Consulat Général à Laâyoune.